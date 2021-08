Milan, modulo differente contro il Real: Pioli ora può permetterselo

Real Madrid-Milan, gli esperimenti di Pioli a due settimane dal campionato e con un centrocampo praticamente assente soprattutto in mediana

Gazzetta dello sport di questa mattina racconta di un Pioli intenzionato a provare cose nuove, come giusto che sia, a due settimane dal fischio d'inizio.

DI FRONTE ANCELOTTI- “Conto alla rovescia- scrive la rosea- Pioli sperimenta contro Ancelotti Fra due settimane il campionato: in attesa di Ibra e Kessie, a Klagenfurt il tecnico proverà varie soluzioni”.

POSSIBILI SOLUZIONI- Come riporta la rosea, Pioli potrebbe optare per un 4-4-2 con Giroud e Rafael Leao in attacco, in attesa di provare la compatibilità (data da molti per scontata) dell’attaccante francese con Zlatan. Brahim Diaz, anche per lui un test importante contro gli ex compagni, impegnato a dimostrare di poter essere il numero dieci titolare del Milan, mentre sul mercato i rossoneri vanno a caccia di un trequartista da alternare al giovane spagnolo che tanto bene ha iniziato questo pre campionato.