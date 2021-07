Milan mercato: ecco tutti gli obiettivi di Maldini e Massara

Milan mercato: dopo Maignan, Tomori e Tonali, il club rossonero è pronto ad abbracciare Giroud e Diaz ma non solo

Dopo gli arrivi di Maignan, Tomori e Tonali (questi ultimi due riscattati dai rispettivi club), il Milan è pronto ad abbracciare anche Olivier Giroud. Un mercato che sta per regalare anche il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid (possibile prestito secco).

Inoltre, il club di Via Aldo Rossi, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe vicino a chiudere anche per Ballo-Touré del Monaco e Kaio Jorge del Santos. Il primo ricoprirebbe il ruolo di vice Theo Hernandez, mentre il secondo sarebbe la terza punta di prospettiva.

Il mercato del Milan, però, non sarebbe affatto finito qui. Infatti, starebbero proseguendo le trattative per arrivare ad uno tra Isco, Tadic, Vlasic e Damsgaard. Per il centrocampo resta viva la pista Bakayoko. In fascia c’è Dalot. Sarebbero quasi saltate le operazioni Jovic e Pezzella.