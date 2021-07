Calciomercato Milan: oggi arriva Giroud, domani visite mediche e firma

Olivier Giroud, finalmente dopo una lunga telenovela, arriverà oggi a Milano. Domani svolgerà le visite mediche di rito e…

Dopo una lunghissima telenovela, questa sera Olivier Giroud giungerà a Milano. Domani è pronto ad effettuare le consuete visite mediche di rito, prima di firmare il nuovo contratto con il Milan.

Per il francese il club di Via Aldo Rossi, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe pagato un piccolo conguaglio economico da circa 1 milioni di euro più 1 di bonus al Chelsea, che paradossalmente aveva rinnovato il giocatore, pur di non perderlo a zero.

Giroud si aggregherà al gruppo di Stefano Pioli il prossimo 26 luglio, assieme al connazionale Maignan e all’attaccante croato Rebic.