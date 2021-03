Milan-Manchester United LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Manchester United live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino. Cronaca testuale del ritorno degli ottavi di Europa League

Giovedì 18 marzo, alle ore 21:00, i rossoneri affronteranno i Red Devils in un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Match fondamentale per i rossoneri, che forti dell’1-1 rimediato all’Old Trafford, conservano concrete speranze per il passaggio del turno. Come più volte specificato da mister Pioli, l’Europa League è un obiettivo centrale all’interno della stagione rossonera e per questo motivo domani in campo scenderà la migliore formazione possibile. Milan-Manchester United live: servirà un cambio di rotta, a livello di prestazione, rispetto all’ultima gara di campionato contro il Napoli.

MILAN-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Manchester United, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 21:00

Milan-Manchester United, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Manchester United, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli si affida ai migliori a disposizione per questo delicatissimo match. Sono recuperati Bennacer e Ibrahimovic. In difesa, a protezione di Ibrahimovic, dovrebbero esserci Kalulu, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Meite affiancherà Kessie in mediana. Davanti, alle spalle di Castillejo, giocheranno Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic.

MANCHESTER UNITED – Wan Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw la linea difensiva a protezione di Henderson. In mediana spazio alla coppia McTominay-Fred. Davanti, alle spalle di Cavani, giocheranno James, Bruno Fernandes e Rashford.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All. Solskjaer.

Milan-Manchester United, i precedenti con Brych