Convocati Utd: Solskjaer perde un giocatore ma ne recupera quattro

Convocati Manchester Utd: Solskjaer recupera Cavani, Rashford, Van De Beek e Pogba ma perde un giocatore importante

Solskjaer riesce a recuperare per la sfida al Milan, valida per gli ottavi di ritorno di Europa League, quattro giocatori di grande importanza: Van de Beek, Cavani, Pogba e Rashford, ma perde Martial per l’attacco.

Ecco la lista completa del Manchester Utd: De Gea, Henderson, Grant; Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams; Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek; Cavani, Greenwood, Rashford.