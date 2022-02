Milan, maledizione Lazio in Coppa Italia: i precedenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si appresta ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Gli ultimi precedenti non fanno ben sperare

Milan che arriva alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Domani a San Siro ci si gioca un posto nelle semifinali della competizione. Chi passa il turno affronterà la vincente del match tra Inter e Roma.

I rossoneri hanno vinto solo uno degli ultimi nove confronti con la Lazio in Coppa Italia (3N, 5P) e ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime cinque sfide: è già la striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria per i rossoneri nella competizione.