Milan, Maignan: lavoro e «pazienza» per il rientro e niente social. Il portiere pratica astensionismo social e si concentra sul ritorno

Il rientro di Maignan è vicino, ma non vicinissimo. Il portiere francese deve ancora attendere, dato che sarà difficile vederlo in campo contro l’Atalanta. Una sofferenza per lui, considerato un agonista a tutti gli effetti.

Lo dimostra anche il suo profilo social: non posta dal 30 novembre, quando ha pubblicato tre sue foto in allenamento con scritto «pazienza». Pazienza che gli è ancora necessaria, non essendo ancora pronto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.