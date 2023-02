Milan, Maignan torna ad allenarsi in gruppo: improbabile però il ritorno in campo contro l’Atalanta. Il portiere francese deve ancora attendere

Mike Maignan è rimasto fuori dal Milan per cinque mesi, tra primo infortunio e nuovo problema fisico. Ora il portiere francese, che ha provato a rientrare nel lontano dicembre, ritornerà ad allenarsi in gruppo, una cosa che non aveva ancora fatto sinora.

Maignan, però, non è pronto per tornare subito in campo: con Tatarusanu che non ha subito reti nelle ultime tre uscite, è molto improbabile, dunque, che scenda in campo nel weekend contro l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.