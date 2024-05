Sesko Milan, gli agenti sono a Milano: incontro in agenda coi dirigenti rossoneri? NOVITÀ

Sesko Milan, gli agenti sono a Milano: incontro in agenda coi dirigenti rossoneri? Tutte le NOVITÀ sull’attaccante

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda Benjamin Sesko, attaccante di proprietà del Lipsia e che piace moltissimo al calciomercato Milan per sostituire il partente Olivier Giroud.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, al momento i suoi agenti sono a Milano ma non vedranno il Milan in questi giorni. L’attaccante resta un obiettivo dei rossoneri ma ad oggi come alternativa a Zirkzee.