Infortunati Liverpool: chi sarà assente contro il Milan

Secondo quanto riportato dal sito del Liverpool, Klopp, in vista della sfida contro il Milan, deve fare i conti con una serie di infortunati. Contro i rossoneri infatti non ci saranno 6 giocatori a quasti si va ad aggiungere la squalifica di Minler. Da Keita ad Adrian ecco la lista completa:

Naby Keita

Keita ha subito un infortunio al tendine del ginocchio durante la prima metà dell’incontro dei Reds con Brighton & Hove Albion il 30 ottobre. Jürgen Klopp il 3 dicembre: «Loro [Keita e Gomez] ora usano i prossimi due o tre giorni per fare le cose che devono fare mentre fanno parte dell’allenamento con la squadra e poi penso che da domenica in poi, se non succede nulla da ora a allora, dovrebbero essere di nuovo in lista».

Roberto Firmino

Il numero 9 è stato messo da parte dal 3 novembre dopo essere stato costretto a lasciare per un infortunio al tendine del ginocchio durante la vittoria sull’Atletico Madrid. Jürgen Klopp il 30 novembre: «Bobby sta bene ma gli mancano ancora un paio di settimane per tornare del tutto, ma sta facendo praticamente tutto da solo; con l’entità dell’infortunio dobbiamo stare attenti, ma va tutto bene».

Joe Gomez

Il centrocampista è assente dall’inizio di novembre per un problema al polpaccio.

Curtis Jones

Jones ha subito una lesione agli occhi a seguito di una collisione accidentale in allenamento all’inizio di novembre. Jürgen Klopp il 30 novembre: «Non c’è un vero aggiornamento, quindi dobbiamo aspettare. Penso che una volta ogni due settimane facciano sempre un altro esame. Curtis sta perfettamente bene, ma dobbiamo stare attenti e quindi non possiamo affrettare le cose»

Harvey Elliott

Elliott ha subito un grave infortunio alla caviglia in trasferta contro il Leeds United il 12 settembre. Jürgen Klopp il 26 novembre: «Sta correndo fuori, tutto il peso corporeo – buon segno, va tutto bene. Quando tornerà, non ne ho idea. È la nostra prospettiva a lungo termine e ogni giorno possiamo recuperarlo prima è fantastico , ma non ci affretteremo».

Adrian

Il portiere è attualmente fuori per un infortunio al polpaccio. Jürgen Klopp il 3 dicembre: «Adrian è infortunato in questo momento, quindi Marcelo ora è il portiere numero 3».