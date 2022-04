Milan, Lentini: «Campionato anomalo, tutti hanno perso colpi». Le dichiarazioni dell’ex rossonero e Torino

Gianluca Lentini, ex giocatore di Milan e Torino, ha commentato il campionato in corso e la lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Abbastanza, ma ha avuto dei passaggi a vuoto in casa che non mi sarei aspettato. Però è un campionato anomalo nel quale tutti hanno perso colpi. D’ora in poi vince chi sbaglia meno.»