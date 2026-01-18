Milan Lecce, i rossoneri devono vincere per tenere il passo dell’Inter. La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

La cornice della Scala del Calcio si scalda per una sfida che profuma di alta classifica e ambizioni tricolori. Questa sera, il Lecce torna sul prato di San Siro a pochi giorni di distanza dal match contro l’Inter, ma questa volta ad attenderlo ci sono i rossoneri. L’imperativo in casa Milan è unico: vincere. L’obiettivo dichiarato della compagine meneghina è infatti quello di incamerare i tre punti per rispondere alle dirette concorrenti e consolidare la propria posizione nelle zone nobili del campionato.

La strategia di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, allenatore plurititolato e maestro della gestione tattica, il Diavolo sta cercando di ritrovare quella solidità difensiva che è il marchio di fabbrica del tecnico livornese. Alle sue spalle, il lavoro silenzioso ma incessante di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del club rossonero e fine conoscitore del mercato internazionale, ha permesso di costruire una rosa profonda e competitiva, capace di lottare su più fronti. La sinergia tra la panchina e la dirigenza è fondamentale in questo snodo cruciale della stagione.

Classifica e ambizioni: il punto secondo il Corriere della Sera

Come evidenziato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera (fonte autorevole del panorama giornalistico italiano), il titolo è emblematico: “Milan, vincere per tenere il passo”. La vittoria contro i pugliesi permetterebbe infatti ai rossoneri di staccare nuovamente il Napoli e di allungare sulla Juventus. Ma non è tutto: il successo è vitale per portarsi a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista guidata da Christian Chivu, giovane tecnico emergente dal grande passato da difensore, che con la sua Inter non sembra intenzionato a concedere sconti a nessuno.

La pressione dei Campioni d’Italia

La necessità di fare bottino pieno è accentuata dai risultati degli anticipi. La Juventus, che detiene il titolo di Campione d’Italia, ha infatti superato il Sassuolo con il classico “corto muso”, raggiungendo momentaneamente il Diavolo al secondo posto. Per i ragazzi di Allegri, dunque, non sono ammesse distrazioni. La spinta di San Siro dovrà essere l’arma in più per superare l’ostacolo giallorosso e lanciare un segnale chiaro a tutto il campionato: il Milan targato Tare-Allegriè pronto a dare battaglia fino all’ultimo respiro per la conquista del titolo.

