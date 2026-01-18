Milan Lecce, rossoneri d’assalto a San Siro: Allegri deve rispondere a Inter e Napoli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo e la pressione sulle spalle dei rossoneri inizia a farsi sentire. Dopo i risultati degli anticipi, il Milan si ritrova obbligato a vincere nella sfida di questa sera contro il Lecce. Le rivali dirette non hanno fallito l’appuntamento con i tre punti, adottando una strategia che paradossalmente appartiene al DNA del nuovo tecnico milanista: la vittoria di misura.

Inter e Napoli vincono “di corto muso”: la situazione in classifica

Nella giornata di ieri, Inter e Napoli hanno superato rispettivamente Udinese e Sassuolo con il punteggio di 1-0. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport (fonte principale della notizia), le concorrenti del Diavolo hanno trionfato nella maniera più “allegriana” possibile, ovvero di “corto muso”. Questo termine, caro a Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare solidità e pragmatismo — descrive perfettamente la capacità di massimizzare il risultato col minimo scarto.

Questi successi mettono i brividi alla classifica: la formazione nerazzurra è momentaneamente volata a +6, rendendo il match di stasera un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto del club di Via Aldo Rossi.

La missione di Massimiliano Allegri e il lavoro di Igli Tare

Per superare l’impasse, i rossoneri devono invertire un trend preoccupante. In questa stagione, la squadra di Massimiliano Allegri ha palesato enormi difficoltà contro le formazioni di medio-bassa classifica, lasciando per strada la bellezza di 13 punti. Un dato su cui sta lavorando alacremente anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per la sua capacità di costruire organici equilibrati e competitivi.

Tare ha chiesto al gruppo massima concentrazione per evitare cali di tensione contro il Lecce, una squadra ostica che rientra proprio in quella categoria di avversari che finora hanno tormentato il cammino del Diavolo.

“Milan d’assalto”: l’imperativo di Tuttosport

Il quotidiano Tuttosport ha titolato chiaramente nel taglio basso della sua prima pagina: “Inter e Napoli di corto muso. Il Milan d’assalto”. L’invito è chiaro: i rossoneri devono scendere in campo con un piglio aggressivo per sfruttare anche il passo falso della Juventus, scivolata inaspettatamente a Cagliari.

Vincere stasera significherebbe non solo rispondere colpo su colpo alle milanesi e ai partenopei, ma anche consolidare il nuovo progetto tecnico. Il popolo di San Siro si aspetta una prova di forza, un segnale che il Milan targato Allegri e Tare sia pronto a riprendersi il ruolo di protagonista assoluto del calcio italiano.

