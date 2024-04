Milan Lecce probabili formazioni: Pioli pensa già alla Roma? Ultime

Milan Lecce probabili formazioni: Pioli pensa già alla Roma? Ecco cosa ha in mente per la sfida di domani a San Siro

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Lecce. Di seguito le sue parole sulle possibili scelte di formazione.

SCELTE IN VISTA DELLA ROMA – «La concentrazione è sulla partita di domani. Se ci saranno dei cambi saranno dovuti a quanto visto in settimana, non perché stiamo pensando alla Roma. Fino a giovedì prossimo avremo tempo per recuperare energie. Ora è importante dare continuità a gioco e risultati, schiererò la formazione migliore per la partita di domani».

