Conferenza stampa Pioli: «Il finale di stagione determinerà tante situazioni. Thiaw out, ecco chi sostituirà Loftus-Cheek»

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Lecce, valida per la 31ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa da Milanello a partire dalle 14.30 la sfida di domani pomeriggio a San Siro (calcio d’inizio alle ore 15) contro il Lecce di Luca Gotti. I rossoneri vogliono i tre punti prima dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma per blindare il secondo posto.

FILOTTO ANCHE AD APRILE – «La voglia c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni, soprattutto mentali ma anche a livello del nostro gioco. È già capitato in campionato di vincerne 4 di fila, non è mai capitato di vincerne 5 e domani ne abbiamo l’occasione. Affrontiamo una squadra che col cambio allenatore non ha ancora subito gol, ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una partita di livello».

QUANTO E’ CAMBIATO RISPETTO ALL’ESORDIO COL LECCE – «Sono cambiato perché tutte le esperienza ci hanno insegnato qualcosa. Una capacità dell’allenatore è portarsi a casa qualcosa di importante per crescere, che sia tecnica, tattica, di rapporti, comunicazione. In questi anni così importanti al Milan l’ho fatto».

SCELTE IN VISTA DELLA ROMA – «La concentrazione è sulla partita di domani. Se ci saranno dei cambi saranno dovuti a quanto visto in settimana, non perché stiamo pensando alla Roma. Fino a giovedì prossimo avremo tempo per recuperare energie. Ora è importante dare continuità a gioco e risultati, schiererò la formazione migliore per la partita di domani».

THIAW RECUPERA PER LA ROMA? – «Dipende molto dalla partita di giovedì prossimo. Ha infiammazione alla fascite plantare, non ha sviluppato tutti gli allenamenti con noi ed è assente a scopo precauzionale. La speranza è che ci sia giovedì vista anche l’assenza di Kalulu e Tomori».

ELOGIO DI FLORENZI A LEAO – «Florenzi è sempre così, punta in alto. Sto parlando tanto con Rafa, anche ieri l’ho fatto. Arriviamo nel momento migliore con Leao al massimo. Rafa deve continuare e crescere in alcune situazioni».

ARRIVANO IN FORMA NEL MOMENTO PIU’ DELICATO – «Sì, essere riusciti a lavorare con i giocatori con continuità, il fatto di non avere stop, di permette di arrivare in buona condizione. Mentalmente stiamo bene, ma quanto fatto fino ad oggi conta poco. Nel nostro ambiente dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione domani perché il campionato è ancora lungo. Il finale di stagione determinerà tante situazioni».

CAMARDA – «Questo non te lo so dire, non rispondo io a questa domanda. Voi fate il vostro lavoro, state parlando da tempo del futuro e noi pensiamo al presente. Con i risultati del presente costruiamo il futuro».

BENNACER TREQUARTISTA AL POSTO DI LOFTUS-CHEEK – «Sì, può giocare al suo posto. Ha avuto un po’ di influenza, vediamo. Ma può giocare lì».

JOVIC – «Ha qualità, continuo a credere in questo. Ma può fare di più».

DIFFERENZE CON LA PREMIER – «La Premier è molto intensa, di altissimo livello. Nel campionato di Serie A non c’è tanta distanza, malgrado gli investimenti dei club siano inferiori».

COME SOSTITUIRE LOFTUS-CHEEK – «Non ho pensato a Juventus e Napoli ma alle condizioni e alle caratteristiche dei giocatori. È un’opzione che stiamo valutando».

REIJNDERS – «Tijji è entrato spesso da esterno di sinistra, ma dipende dall’uscita che facciamo fare a Leao. Theo, Rafa e Tijji possono produrre situazioni pericolose per i nostri avversari. Noi cerchiamo nei nostri principi di sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore».

LA SQUADRA SI DIVERTE ORA – «Ha ritrovato l’entusiasmo nelle prestazioni, nei risultati, nell’ambiente intorno. Siamo sempre stati molto capaci e abili nel giocare con entusiasmo quando abbiamo avuto momenti positivi. È la situazione migliore, per continuare così devi abbinare prestazione e risultato».

SODDISFATTO DI CHUKWUEZE – «Molto. Oggi i miei collaboratori han fatto una riunione video con lui, i dati sono superiori a quelli del Villarreal. Sta bene di testa e di gamba, può essere un giocatore importante».

CRESCITA – «Abbiamo lavorato tanto e stiamo lavorando tanto, è normale fare così con giocatori che arrivano da avventure diverse. Lo abbiamo fatto in modo positivo, per l’umiltà che hanno avuto. Stiamo parlando di giocatori che, oltre alla disponibilità, sono molto intelligenti. Hanno buoni margini di miglioramento. La crescita della squadra è continua e può durare a lungo. Sono giocatori maturi che non hanno ancora completato il loro bagaglio».

MIGLIORARE NEI TIRI DA LONTANO – «Sono d’accordo. I centrocampisti, gli attaccanti, i terzini hanno qualità per concludere di più. Si possono sfruttare diverse occasioni».

INSIDIE COL LECCE – «Non perché precederà la partita con la Roma ma perché il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio, non subisce gol e vuole giocare. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e impensierirli».