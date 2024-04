Simic via dal Milan? Il difensore piace a questa rivale di Serie A: la DECISIONE della dirigenza rossonera in vista della prossima sessione

Tra i calciatori del Milan che non sono ancora sicuri di un posto da titolare nella prossima stagione c’è sicuramente Simic: il giovane difensore piace al Torino.

Come riportato da calciomercato.com, il classe 2005 potrebbe partire nella prossima stagione ma solamente in prestito e assolutamente non a titolo definitivo: un’esperienza che potrebbe essere utile per fargli mettere minuti sulle gambe nella prossima stagione in un palcoscenico comunque importante.