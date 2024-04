Guido Rodriguez, niente Milan: è praticamente fatta con questa squadra ULTIME

Guido Rodriguez, niente Milan: è praticamente fatta con questa squadra. Le ULTIME sul centrocampista

Non sarà, con molte probabilità, il Milan la prossima squadra di Guido Rodriguez. Il centrocampista del Betis, che era stato accostato anche al mercato Milan, sceglierà il Barcellona.

Come riportato da Football Espana e Matteo Moretto, i blaugrana sono molto positivi e fiduciosi di concludere l’affare con il Betis per Guido Rodriguez. I rossoneri dovranno quindi cercare altri profili per rinforzarsi in vista della prossima stagione.