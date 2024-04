Pastore lancia la stoccata: «Lopetegui? Pioli vale 10 volte lui. Non sarebbe una scelta sensata»

Pastore lancia la stoccata: «Lopetegui? Pioli vale 10 volte lui. Non ha senso su nessun punto di vista». Le parole del giornalista

Il giornalista Pastore ha commentato a Fontana di Trevi il profilo di Lopetegui accostato al Milan per la panchina della prossima stagione.

PAROLE – «Non sopporto le scelte che saltano perché la piazza non è d’accordo. C’è chi fa il tifoso e chi il dirigente, quindi decidessero in autonomia. In ogni caso io non vedo in Lopetegui il profilo ideale per il Milan. Non ha un grande storico nelle grandi squadre. È stato cacciato dal Real, non ha fatto bene al Wolverhampton, bene al Siviglia ma è stato esonerato anche lì. Non sono un suo fan, e secondo me Pioli vale 10 volte lui. Ma il trattamento che sta ricevendo non ha senso. In ogni caso non credo sia una scelta sensata. Perché lo vai a prendere? Non ha senso su nessun punto di vista, di progetto giovani o di gioco».