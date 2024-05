Fofana Milan, l’ANNUNCIO del DS del Monaco fa sognare i tifosi: che apertura alla cessione! Ecco cos’ha detto sul centrocampista

Tra le priorità del calciomercato Milan c’è quella di andare ad intervenire per l’acquisto di un nuovo centrocampista con caratteristiche difensive e il preferito in tal senso è Youssuf Fofana. A parlare del possibile futuro del centrocampista è stato il ds del Monaco, Thiago Scuro, ai microfoni di Get French Football News.

PAROLE – «C’erano buone opportunità per lui di partire la scorsa estate. È stata una sua decisione di restare a causa dei suoi obiettivi personali. È stata un’ottima decisione per noi perché ha avuto una stagione molto buona e costante, anche per lui dato che è stata probabilmente la sua migliore stagione all’AS Monaco. Probabilmente è uno dei giocatori che siamo aperti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione».