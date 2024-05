Ritiro Ranieri, l’allenatore dice addio al calcio! La DECISIONE dopo la salvezza col Cagliari: le parole di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, sgancia la bomba: Claudio Ranieri lascia il Cagliari e dà l’addio al calcio. Il tecnico romano è riuscito nell’enorme impresa di riportare i rossoblù in Serie A nella scorsa stagione, arrivando a dicembre sulla panchina isolana con la squadra in quattordicesima posizione in classifica.

Nella stagione in corso è riuscito a traghettare la nave in porto ottenendo la salvezza nella massima serie con una giornata d’anticipo. Tanti i match che l’allenatore ha giocato contro il Milan ma ora, le ultime notizie, riportano che il tecnico abbia preso la decisione di dire addio al calcio e al suo Cagliari.