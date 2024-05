De Zerbi Milan, Nicolini SICURO: «Sarebbe perfetto per questa piazza». Le parole del dirigente dello Shakhtar Donetsk sul futuro del tecnico

Carlo Nicolini ha parlato ai microfoni di Campi Flegrei tv del futuro di Roberto De Zerbi, allenatore accostato anche alla panchina del Milan. Ecco le parole del dirigente dello Shakhtar Donetsk:

PAROLE – «De Zerbi? Sono stato il suo primo allenatore, conosco e conoscevo sia le qualità umane che tecniche. Propone un calcio propositivo, vincente. Poi è logico che ci vogliono anche i calciatori per vincere. Normale che sia un allenatore ambito da tutti. Ha dimostrato di sapere gestire piazze calde, allo Shakhtar ha fatto bene, nonostante le difficoltà date dalla situazione in città. Sa far emergere e lanciare i giovani. Lui a Napoli? È già stato a Napoli da calciatore, sono sicuro che ama la città e conosce De Laurentiis. Sarebbe perfetto per una piazza come Napoli, propone un calcio molto propositivo. Sa gestire la piazza e farsi seguire dai calciatori. Credo che il Napoli abbia bisogno di uno come lui che dia uno scossone».