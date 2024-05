Fonseca Milan, cambia TUTTO nel futuro dell’allenatore: aumentano le quotazioni della PERMANENZA in Francia. I dettagli sul tecnico

Fonseca è tra i nomi più caldi per quanto riguarda la panchina del Milan della prossima stagione: come riportato da Sacha Tavolieri su X, il tecnico del Lille potrebbe rimanere ancora in Francia.

PAROLE – «Nonostante le voci, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono completamente d’accordo per trovare il successore di Stefano Pioli. La personalità e le esigenze di Roberto De Zerbi ostacolano il suo arrivo. A Lille, filtra la sensazione che Paulo Fonseca stia alzando la posta e non abbia gli interessi che dice di avere, soprattutto in Milan dove il suo dossier non è una priorità… Al momento il Il portoghese può rinnovare al LOSC o firmare al OM» .