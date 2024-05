Di Gregorio Milan, nuovi contatti e ACCORDO TOTALE con un altro club! Le ULTIME sul futuro del portiere del Monza

Da mesi in orbita calciomercato Milan, soprattutto in caso di addio di Mike Maignan, Michele Di Gregorio ha parecchi estimatori, anche in Serie A. Il portiere del Monza potrebbe essere pronto al grande salto in una big, ma il suo futuro probabilmente non sarà in rossonero.

Stando a quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su X, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juve e il Monza. La trattativa avanza spedita e l’accordo totale pare ormai vicino, soprattutto dopo che il club bianconero ha trovato un’intesa di massima con l’estremo difensore.