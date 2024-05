De Zerbi Milan, assist di Pioli e Conte per i rossoneri: ESCLUSA una pretendente NOVITÀ

De Zerbi Milan, assist di Pioli e Conte per i rossoneri: ESCLUSA una pretendente. Le NOVITÀ sul tecnico seguito dal Diavolo

Importante aggiornamento fornito da Orazio Accomando su X per quanto riguarda il futuro di De Zerbi, accostato in questi giorni al Milan. Esclusa la pista Napoli, l’ex Sassuolo non ha avuto contatti con club italiani.

PAROLE – «De Zerbi non è una opzione per il Napoli. I nomi restano sempre quelli di Conte – ma al momento non ci sono sviluppi – Gasperini e Pioli. Più staccato Italiano. Per RDZ non risultano contatti con club italiani. Oggi piace molto e concretamente al Chelsea».