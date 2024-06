Zeroli saluta una stagione spettacolare: «Grazie a tutti, ci vediamo presto!» – FOTO

Zeroli saluta una stagione spettacolare: «Grazie a tutti, ci vediamo presto!». La FOTO pubblicata su Instagram

Il centrocampista del Milan Zeroli ha voluto salutare la stagione tramite il proprio profilo Instagram. Una stagione incredibile per il capitano del Milan Primavera: oltre all’esordio in prima squadra è anche arrivato il rinnovo per l’italo-nigeriano destinato a diventare un perno del centrocampo rossonero. La foto durante l’ultimo match amichevole avvenuto in Australia contro la Roma.

PAROLE – «Stagione finita, grazie a tutti, ci vediamo presto!»