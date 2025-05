Leao Milan, portoghese criticato dopo la finale di Coppa Italia. Le parole di Taveri. Segui le ultimissime sul club rossonero

Mino Taveri, giornalista e conduttore televisivo di Sport Mediaset, al termine di Milan–Bologna, finale di Coppa Italia, negli studi di Canale 5 ha mandato una frecciata ai rossoneri e in primis a Rafael Leao.

LE PAROLE: «Ma Leao ha giocato? Perché non so se ve ne siete accorti. Un Milan deludente e questo forse è anche merito del Bologna. Ma ci so aspettava decisamente qualcosa in più».