Italia U17, infortunio per un rossonero: salterà la semifinale contro la Danimarca! Il comunicato del Milan Primavera

Una grande perdita per l’Italia U17 che si appresta a sfidare la Danimarca nella semifinale dell’Europeo di categoria: si tratta del portiere del Milan Primavera Longoni che si è infortunato nell’ultimo match. Il comunicato del club pubblicato su X.

COMUNICATO – «A seguito di un contrasto durante la gara della Nazionale Under 17 Italia Inghilterra, valida per i Quarti dell’Europeo di categoria, il portiere rossonero Alessandro Longoni ha subito una “concussion” per cui è stato attivato il protocollo UEFA. Il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo, ma dovrà necessariamente osservare 7 giorni di riposo (a partire dal giorno del trauma) motivo per cui non sarà disponibile per la Nazionale sia in Semifinale contro la Danimarca che nell’eventuale finale».