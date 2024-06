Convocati Francia per le Olimpiadi: la DECISIONE di Henry sui calciatori del Milan

Convocati Francia per le Olimpiadi: Henry ha deciso di non chiamare nessuno dei calciatori del Milan. I dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Henry ha stilato la lista dei convocati per la Francia in vista delle Olimpiadi della prossima estate. C’era grande curiosità intorno alla scelta su Mbappé, stella del PSG in procinto di trasferirsi a parametro zero al Real Madrid.

Il classe ’98 non è stato convocato così come tutti i calciatori del Milan: Giroud, comunque destinato ai Los Angeles Fc, Theo Hernandez e Maignan faranno il tifo da casa.