Calciomercato Milan: si entra nel mese clou, è tempo delle scelte! Pronta l’accelerata decisiva per il 9, il FAVORITO

Il calciomercato Milan non ha ancora trovato l’erede di Giroud. La concorrenza aumenta e il tempo stringe. Il favorito per la scelta

Inzia il mese clou. È l’ora delle scelte per il calciomercato Milan, che non ha ancora posto rimedio al vuoto lasciato in attacco dalla partenza di Giroud. Se da una parte è lecito prendersi il giusto tempo per non sbagliare una decisione così delicata, dall’altra serve un’accelerata per evitare di farsi bruciare nelle tempistiche dalla folta concorrenza.

I nomi che si susseguono da settimane sono quelli di Zirkzee, Sesko, Guirassy e Gimenez con David sullo sfondo, ma più defilato. Per motivi diversi, per ognuno di loro c’è un ostacolo che rende la trattativa in salita.

Vista la clausola rescissoria che pende sui loro contratti, l’olandese del Bologna, il guineano dello Stoccarda e lo sloveno del Lipsia, sono artefici del loro destino. Se da una parte la prelazione del Bayern sembra indirizzare il futuro di Zirkzee in Germania, dall’altra per Guirassy – per cui i rossoneri hanno avuto già un incontro – l’ostacolo si chiama Borussia Dortmund.

I tedeschi potrebbero far valere la forza di un progetto già definito, tra allenatore e organico squadra, al contrario dei rossoneri, in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore – salvo sorprese sarà Fonseca – e che rischiano di perdere qualche big sul mercato.

Discorso diverso per Sesko che pur avendo, come detto, una clausola rescissoria, resta fuori portata sia per le cifre, sia per l’impossibilità, al momento, delle squadre italiane di competere con i ricchi club della Premier League.

Ecco che allora in pole potrebbe finirci Santiago Gimenez. Il messicano porta con se un ricco bagaglio di gol e la cifra, pur elevata, richiesta dal Feyernood, potrebbe essere in linea con l’idea di investimento del club rossonero nel ruolo di attaccante. La concorrenza anche qui non manca, ma i prossimi giorni potrebbero esser decisivi per l’affondo.

Valutazioni, ragionamenti e strategie tutte legate dal fattore tempo. Serve l’accelerata decisiva anche per poi non rischiare di dover rimediare, ad obiettivi principali persi, con una scelta non congrua. L’orologio ticchetta, è tempo di agire.