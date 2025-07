Mercato Milan, Tare tratta l’uscita di tre esuberi! Affari in Serie A, c’è un club in forte pressing

Mercato Milan, Igli Tare sta trattando l’uscita di Pobega, Okafor e Yacine Adli: dialoghi in corso con il Bologna per tutti e tre

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e il Bologna si conferma una delle squadre più attive e ambiziose, come riportato da Gazzetta.it. La dirigenza rossoblù, guidata dall’abile Giovanni Sartori, sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa, specialmente con l’attesa partecipazione alle competizioni europee. Le ultime indiscrezioni rivelano un forte interesse per Tommaso Pobega del Milan, un’operazione che potrebbe infiammare ulteriormente il mercato.

Pobega nel Mirino: Offerta da 7 Milioni al Milan

Il Bologna ha formalizzato un’offerta di 7 milioni di euro al Milan per assicurarsi le prestazioni di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero, classe 1999, è un profilo che piace molto a Italiano, grazie alla sua dinamicità, capacità di inserimento e duttilità tattica. Pobega potrebbe rappresentare un innesto fondamentale per il centrocampo rossoblù, garantendo fisicità e qualità in mezzo al campo. L’offerta è concreta e ora si attende la risposta del Milan, che valuterà se privarsi di un giocatore comunque apprezzato ma che potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di nuovi rinforzi. Per il Bologna, Pobega sarebbe un tassello importante per aumentare la competitività e la profondità della rosa, elementi cruciali per affrontare il doppio impegno campionato-coppa.

Il Futuro di Ndoye e l’Interesse per Okafor

Un’altra situazione calda riguarda il futuro di Dan Ndoye. L’attaccante svizzero, arrivato la scorsa stagione, potrebbe salutare il capoluogo emiliano. Le voci di un forte interesse da parte del Napoli si fanno sempre più insistenti e, in caso di sua partenza, il Bologna ha già individuato il suo possibile sostituto. Il mirino di Sartori si è posato su Noah Okafor, anch’egli di proprietà del Milan. Okafor, attaccante polivalente e dotato di velocità e tecnica, sarebbe il profilo ideale per rimpiazzare Ndoye e fornire nuove soluzioni offensive al tecnico. Tuttavia, l’operazione presenta un nodo cruciale: l’ingaggio del giocatore. Le richieste economiche di Okafor potrebbero essere superiori ai parametri del Bologna, rendendo la trattativa più complessa. La dirigenza rossoblù dovrà trovare la giusta formula per superare questo ostacolo e portare a termine un acquisto che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico dell’attacco.

Le Uscite a Centrocampo e l’Opzione Adli

Il centrocampo del Bologna potrebbe subire diverse modifiche. Con alcune uscite ormai imminenti o già concretizzate, la necessità di rinforzi è evidente. Tra i nomi che circolano con insistenza, come riportato da Gazzetta.it, c’è quello di Yacine Adli, anche lui in forza al Milan. Adli, centrocampista francese con spiccate doti di regia e visione di gioco, rappresenterebbe un’opzione interessante per il Bologna. La sua capacità di dettare i tempi e di smistare il pallone lo renderebbe un profilo perfetto per il gioco propositivo che il club intende attuare. Se le uscite in mediana dovessero concretizzarsi, l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Adli diventerebbe una priorità per Sartori e la sua squadra di collaboratori.

In sintesi, il Bologna sta lavorando con grande determinazione sul mercato. Le trattative per Pobega, l’eventuale sostituzione di Ndoye con Okafor (superando il nodo ingaggio) e l’interesse per Adli dimostrano la volontà del club di costruire una rosa competitiva e all’altezza delle prossime sfide. I tifosi rossoblù possono attendersi un’estate ricca di colpi di scena e importanti novità, tutte volte a consolidare la posizione del Bologna nel panorama calcistico italiano ed europeo.