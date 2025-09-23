Connect with us

News

Milan Lecce, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Chukwueze, l'ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

News

Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

News

Modric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello, c'è un clamoroso retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri e Allegri

News

Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

News

Milan Lecce, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Ricci

Milan Lecce: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale i sedicesimi di Coppa Italia. Retroscena

Milan-Lecce in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per i sedicesimi di Coppa Italia

20:00 – Ufficiali le formazioni: chance per Ricci e Nkunku dal primo minuto, così come per De Winter; confermati Rabiot e Gimenez, torna Maignan

20:45 – Serata speciale per Camarda, alla prima da avversario a San Siro

21:00 – Ancora in tribuna Allegri, in panchina c’è Landucci come a Udine

21:02 – Comincia subito alla grande il Milan, prima con Gimenez e poi con Loftus-Cheek

21:12 – Tantissime occasioni per il Milan in avvio: Nkunku colpisce il palo dopo il miracolo di Fruchtl su Rabiot

21:20 – Siebert viene espulso dopo controllo VAR e Lecce in 10

21:23 – Finalmente si sblocca Gimenez: Milan in vantaggio

21:24 – Il messicano chiede quasi scusa al pubblico nell’esultanza

21:32 – Traversa di Rabiot

21:42 – Loftus-Cheek vicino al raddoppio

21:47 – Pavlovic dimostra di saper tirare le punizioni

22:14 – Raddoppio di Nkunku con un bel destro al volo

22:25 – Pulisic entra e segna il 3-0

22:30 – Il palo nega la doppietta a Pulisic

22:45 – La gara non ha più nulla da dire

22:55 – Finisce qui: sarà Lazio-Milan agli ottavi

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.