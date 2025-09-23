News
Milan Lecce, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Milan Lecce: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale i sedicesimi di Coppa Italia. Retroscena
Milan-Lecce in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per i sedicesimi di Coppa Italia
20:00 – Ufficiali le formazioni: chance per Ricci e Nkunku dal primo minuto, così come per De Winter; confermati Rabiot e Gimenez, torna Maignan
20:45 – Serata speciale per Camarda, alla prima da avversario a San Siro
21:00 – Ancora in tribuna Allegri, in panchina c’è Landucci come a Udine
21:02 – Comincia subito alla grande il Milan, prima con Gimenez e poi con Loftus-Cheek
21:12 – Tantissime occasioni per il Milan in avvio: Nkunku colpisce il palo dopo il miracolo di Fruchtl su Rabiot
21:20 – Siebert viene espulso dopo controllo VAR e Lecce in 10
21:23 – Finalmente si sblocca Gimenez: Milan in vantaggio
21:24 – Il messicano chiede quasi scusa al pubblico nell’esultanza
21:32 – Traversa di Rabiot
21:42 – Loftus-Cheek vicino al raddoppio
21:47 – Pavlovic dimostra di saper tirare le punizioni
22:14 – Raddoppio di Nkunku con un bel destro al volo
22:25 – Pulisic entra e segna il 3-0
22:30 – Il palo nega la doppietta a Pulisic
22:45 – La gara non ha più nulla da dire
22:55 – Finisce qui: sarà Lazio-Milan agli ottavi