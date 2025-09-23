Milan Lecce, Allegri fa riposare alcuni titolari: non solo Pulisic e Modric. Spazio alle rotazioni

Milan Lecce – Massimiliano Allegri, oggi assente per squalifica, ha deciso di far riposare alcuni dei titolari

In vista dell’importante sfida di Coppa Italia tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore toscano, ha optato per una strategia di turnover mirata, pur essendo costretto a seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica. L’assenza del tecnico non ha impedito al Diavolo di pianificare una rotazione ponderata per gestire al meglio le energie in questo intenso periodo della stagione. Le scelte di Allegri, infatti, puntano a preservare alcuni dei pilastri della squadra, offrendo al contempo opportunità a chi finora ha giocato meno.

Tra i nomi di spicco che riposeranno, spiccano il difensore Matteo Gabbia, un giovane e promettente centrale difensivo che ha saputo imporsi nelle ultime uscite, e il laterale ecuadoriano Pervis Estupiñán, un terzino di spinta con una grande capacità di corsa. A loro si aggiungono due pezzi da novanta del centrocampo e dell’attacco: il talentuoso centrocampista croato Luka Modrić e l’esterno d’attacco americano Christian Pulisic. Entrambi hanno dimostrato di essere decisivi con le loro giocate, e Allegri ha deciso di concedere loro un turno di riposo per averli al top della condizione in vista dei prossimi impegni di campionato.

Inoltre, il Milan dovrà fare a meno anche di Rafael Leão, l’attaccante portoghese noto per la sua velocità e il suo dribbling fulminante. L’esterno offensivo non è ancora al 100% e sta ultimando il suo percorso di recupero da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Spazio a De Winter, Bartesaghi, Loftus e Nkunku.

Il Lecce, da parte sua, dovrà affrontare un Milan motivato e pronto a dimostrare la forza del proprio collettivo, a prescindere da chi scenderà in campo. Le scelte di Allegri evidenziano la sua filosofia di gestione del gruppo e la volontà di non lasciare nulla al caso, neanche in una partita di Coppa Italia.