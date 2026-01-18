Milan Lecce, Allegri “a caccia” dell’Inter per non perdere il treno Scudetto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A non concede soste e il Milan si ritrova davanti a un bivio fondamentale per la propria stagione. La vittoria dell’Inter sul difficile campo dell’Udinese ha tracciato un solco importante in classifica, costringendo il Diavolo a rispondere immediatamente per evitare una fuga che potrebbe diventare definitiva.

L’Inter scappa a +6: la situazione in vetta

La formazione nerazzurra sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante una trasferta insidiosa in Friuli, la capolista è riuscita a strappare tre punti d’oro, portandosi momentaneamente a +6 sulla coppia composta dai rossoneri e dal Napoli. Questa situazione mette estrema pressione alla squadra guidata da Massimiliano Allegri — il navigato tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei momenti la sua filosofia vincente — il quale non può permettersi ulteriori passi falsi nella sfida di questa sera contro il Lecce.

Il nuovo corso targato Igli Tare e Massimiliano Allegri

In questa fase delicata, il lavoro di Igli Tare — Direttore Sportivo del club meneghino, dirigente carismatico ed esperto conoscitore del mercato internazionale — risulta decisivo per mantenere l’equilibrio all’interno dell’ambiente. Tare ha ribadito la fiducia totale nel progetto tecnico, ma è evidente che il Milan debba invertire radicalmente il trend negativo riscontrato finora contro le cosiddette “piccole”. La sfida contro i salentini rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare che i rossoneri hanno finalmente trovato la maturità necessaria per competere ad alti livelli con continuità.

“Il Milan in caccia”: l’analisi di Tuttosport

Come riportato oggi dal quotidiano Tuttosport (fonte citata), il titolo in prima pagina recita senza mezzi termini: “Il Milan in caccia”. L’obiettivo dei rossoneri è infatti quello di rimanere in scia dei nerazzurri, evitando che il distacco diventi incolmabile prima della fine del girone. Massimiliano Allegri ha preparato la sfida con meticolosa attenzione, consapevole che il Diavolo deve tornare a essere spietato sotto porta per tenere il passo delle rivali.

Invertire la rotta contro le medio-piccole

Vincere a San Siro contro il Lecce non è solo una questione di punti, ma di mentalità. Il Milan targato Allegri e Taredeve confermare di aver superato le amnesie tattiche viste in precedenza. Un eventuale passo falso stasera darebbe il via libera definitivo alla fuga dell’Inter, spegnendo le speranze di un aggancio in vetta. Il pubblico rossonero è pronto a spingere la squadra verso un successo che darebbe un segnale forte a tutto il campionato: la caccia è ufficialmente aperta.

