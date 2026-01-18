Milan Lecce, Allegri mette da parte le scorie con Fabregas! Testa a San Siro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a tornare sul prato di San Siro per affrontare il Lecce, in un match che si preannuncia delicatissimo per la classifica e per il morale. Dopo la complicata trasferta di Como, la squadra guidata da Massimiliano Allegri — tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la grande capacità di gestione tattica — deve sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù stagionale: i punti persi contro le cosiddette “piccole”.

Le difficoltà del Diavolo contro la parte destra della classifica

Nonostante il nuovo corso tecnico, i rossoneri hanno mostrato finora un’insolita fragilità negli scontri diretti con le formazioni della parte destra della classifica. Come riportato da La Repubblica, il Diavolo ha lasciato per strada ben 13 punti contro avversari sulla carta abbordabili. Questa sera, davanti ai propri tifosi, il club meneghino non può più permettersi passi falsi, specialmente per dare respiro al lavoro di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo rossonero apprezzato per la sua abilità nello scouting e nella costruzione di rose competitive.

Il caso Fabregas: tensione nel post-partita

Oltre ai problemi di campo, l’ambiente è scosso dalle scorie polemiche seguite alla sfida contro il Como. Il quotidiano La Repubblica ha titolato questa mattina “Allegri, scorie con Fabregas”, facendo riferimento a un acceso botta e risposta a distanza. Cesc Fabregas, giovane allenatore spagnolo ed ex fuoriclasse del centrocampo mondiale, aveva sollevato dubbi sulla proposta di gioco dei rossoneri, scatenando la reazione stizzita di Allegri.

Il tecnico rossonero ha risposto con fermezza, chiedendo massimo rispetto per l’operato del suo staff e della società, rispedendo al mittente le accuse di chi continua a parlare esclusivamente di “fortuna” per giustificare i risultati del Milan.

Il nuovo corso targato Tare e Allegri

La dirigenza, con in testa il DS Igli Tare, è chiamata a fare scudo intorno alla squadra in questo momento di pressione mediatica. L’obiettivo è blindare lo spogliatoio e permettere ai giocatori di concentrarsi solo sull’obiettivo dei tre punti. La sfida contro i salentini rappresenta dunque un crocevia fondamentale per dimostrare che i rossoneri hanno la maturità necessaria per puntare alle zone nobili della Serie A, superando le critiche esterne e le difficoltà tattiche emerse nelle ultime settimane.

Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

