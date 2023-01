Milan, Leao disinnescato: Pioli parla con lui privatamente per motivarlo. Il tecnico rossonero vuole ritrovare la sua fascia sinistra

Non solo Theo è una fiamma spenta, ma anche Leao fatica ad ingranare in questo momento complessivo difficile per il Milan. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport:

«Leao sembra limitarsi al minimo sindacale: i gol di Lecce e Salerno e stop. La forza esplosiva è disinnescata dall’Inter in Supercoppa e dal Torino in Coppa Italia quando è subentrato per portare scatti e rapidità: è finita con i rimproveri del solito Tomori per una battuta di calcia d’angolo ritardata». Per quelli che Pioli considera leader, non solo tecnici, della squadra, il tecnico ha riservato dei colloqui privati con loro.