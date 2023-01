Milan, la fiamma di Theo Hernandez si è spenta. Il giocatore francese, analizzato da La Gazzetta, ha subito un calo post Mondiale

Il Milan ha un problema sulla fascia sinistra. Come scrive La Gazzetta dello Sport, «Theo non associa più velocità e tecnica come fosse in un videogioco» e il ritorno del Mondiale l’ha reso più umano del videogioco in cui il francese appare tra i migliori 11.

La foga che ha animato Theo Hernandez si è spenta: «la fiamma era rimasta accesa fino al penultimo atto del Mondiale in Qatar e al gol in semifinale contro il Marocco», scrive il quotidiano rosa. La finale, però, ha portato il francese ad avere un calo, riflesso poi nel ritorno con i colori rossoneri.