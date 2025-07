Comolli e Modesto, la nuova coppia dirigenziale della Juventus! C’è un retroscena che riguarda il Milan. Segui le ultime

Un cambio di rotta radicale per la Juventus, che si prepara a voltare pagina affidando il proprio futuro a due figure di spicco del calcio internazionale: Damien Comolli come Direttore Generale e François Modesto nel ruolo di Direttore Tecnico. Entrambi francesi e con un bagaglio di esperienza considerevole, avranno l’arduo compito di rimettere in carreggiata una macchina bianconera che negli ultimi tempi ha mostrato segnali di inceppamento, sia sul fronte sportivo che su quello gestionale. Un dettaglio particolarmente intrigante è emerso negli scorsi mesi, come riportato da IlBianconero.com: i nomi di Comolli e Modesto erano stati fortemente accostati al Milan, sponda RedBird, prima di trovare la loro strada verso Torino.

Il Mancato Approdo al Milan: Un Destino Sfumato

La storia recente del calcio mercato ci regala spesso curiosi intrecci, e il caso di Comolli e Modesto ne è un perfetto esempio. Damien Comolli, con la sua lunga e prestigiosa carriera trentennale che lo ha visto protagonista in club di calibro internazionale come Arsenal, Tottenham, Liverpool e Tolosa, era stato attentamente sondato dal Milan. Il club rossonero, sotto la nuova gestione di Gerry Cardinale, stava cercando di ridefinire il proprio assetto dirigenziale, e il profilo di Comolli si inseriva perfettamente in questa visione. Tuttavia, per ragioni non specificate, l’operazione non si concretizzò, lasciando la porta aperta ad altre opportunità.

Un destino simile ha coinvolto anche François Modesto. L’ex calciatore, desiderato dal Milan per il ruolo di direttore tecnico, era nella lista dei papabili prima che il club di via Aldo Rossi decidesse di puntare su Igli Tare. È interessante notare come il nome di Modesto non fosse nuovo agli ambienti del calcio italiano, essendo stato in precedenza accostato anche alla Roma, segno di una reputazione solida e in crescita nel panorama dirigenziale. Questo mancato approdo a Milanello si rivela ora un tassello fondamentale nel puzzle del rilancio juventino, con Comolli e Modesto che si ritrovano a condividere un percorso che, in un primo momento, sembrava destinato a tutt’altra maglia.

Chi è François Modesto: L’Uomo Chiave per Igor Tudor

Mentre Comolli si occuperà della visione strategica complessiva, il ruolo di François Modesto sarà prettamente operativo e tecnico. Ex calciatore con esperienze significative in Italia (nel Cagliari) e all’estero (con Monaco e Olympiacos), Modesto ha intrapreso la carriera dirigenziale nel 2016. Da allora, ha maturato diverse esperienze, sia in Grecia che in Inghilterra, affinando le sue capacità di scouting e di gestione sportiva.

Il suo periodo più recente e significativo lo ha visto ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Monza dal 2022 al 2024. Durante la sua permanenza in Brianza, Modesto si è distinto per aver portato a termine operazioni di calciomercato interessanti, contribuendo alla crescita e alla stabilità del club. La sua capacità di parlare diverse lingue e la sua solida reputazione nel mondo dello scouting lo rendono un profilo ideale per la Juventus. Sarà lui il collante quotidiano tra il nuovo allenatore, Igor Tudor, lo spogliatoio e la dirigenza, assicurando una comunicazione fluida e un’applicazione coerente delle direttive societarie. La sua figura è vista come cruciale per la costruzione di una squadra coesa e per la valorizzazione dei talenti, elementi fondamentali per il successo futuro dei bianconeri.

La Juventus del Futuro: Verso una Gestione Moderna e Sostenibile

Con la nomina di Comolli e Modesto, la Juventus intende adottare una gestione più moderna, internazionale e coordinata. L’assetto dirigenziale è stato pensato per creare una sinergia efficace tra la visione strategica a lungo termine e l’operatività quotidiana sul campo. Come sottolineato da Calciomercato.com, la base è stata posta, anche se la figura del Direttore Sportivo arriverà in un secondo momento, a completamento della struttura.

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: costruire una Juventus vincente e sostenibile. Questo significa non solo riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo, ma anche garantire una gestione economica oculata e una struttura societaria solida. Le fondamenta sono state gettate con l’arrivo di Comolli e Modesto, due figure che incarnano la volontà di cambiamento e l’ambizione di un club che punta a recuperare il proprio prestigio e a costruire un futuro di successi duraturi. La loro esperienza e la loro competenza saranno determinanti per il rilancio del progetto bianconero, con l’auspicio di vedere presto una Juventus rinnovata e competitiva.