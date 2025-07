Joao Felix Milan, retroscena da non credere! Si era offerto a questo club di Serie A. Segui le ultimissime sul calciomercato

Un nome di peso torna a circolare nel calciomercato milanese, ma questa volta con un esito ben definito. João Félix, l’attaccante portoghese con un breve trascorso nel Milan, è stato nuovamente proposto all’Inter, proprio come accaduto lo scorso gennaio. Tuttavia, la risposta dei nerazzurri è stata netta: un deciso rifiuto. A riportare la notizia è Matteo Moretto, svelando un retroscena che chiarisce la posizione del club meneghino di sponda interista riguardo al talento lusitano.

João Félix: Un Breve Passaggio al Milan e un Futuro Incerto

João Félix, classe 1999, è un attaccante versatile, dotato di grande tecnica, visione di gioco e capacità di dribbling. Può agire come seconda punta, trequartista o esterno offensivo, ed è noto per la sua abilità nel creare superiorità numerica e fornire assist. Dopo essere esploso con il Benfica, il suo trasferimento all’Atlético Madrid per cifre elevatissime lo ha proiettato tra i giovani più promettenti del calcio mondiale. La sua esperienza al Milan, però, è stata fugace e non del tutto convincente, durando appena sei mesi e non lasciando il segno atteso tra i rossoneri. Dopo il periodo al Diavolo, João Félix è tornato al suo club di appartenenza, ma il suo futuro resta incerto, con continue voci di mercato che lo vedono lontano da Madrid.

L’Inter Dice No: Le Ragioni del Rifiuto Nerazzurro

Il nuovo tentativo di proporre João Félix all’Inter dimostra una certa insistenza nel cercare una nuova collocazione per il giocatore, probabilmente da parte del suo entourage. Tuttavia, la decisione della dirigenza nerazzurra è stata perentoria. Sebbene le motivazioni specifiche del rifiuto non siano state esplicitate, si possono ipotizzare diverse ragioni. L’Inter, guidata dall’amministratore delegato Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio, è nota per la sua oculata gestione delle risorse e per la ricerca di profili funzionali al progetto tattico.

È probabile che il costo dell’operazione, tra ingaggio e un eventuale riscatto, sia stato ritenuto eccessivo per le casse interiste, o che il profilo tecnico di João Félix non si sposi perfettamente con le esigenze tattiche di Chivu. Il rifiuto dell’Intersottolinea la loro chiara visione sul mercato e la volontà di non fare passi avventati, concentrandosi su obiettivi mirati e sostenibili per il club di viale della Liberazione. Il futuro di João Félix, quindi, non sarà in nerazzurro, e la ricerca di una nuova squadra per il talentuoso portoghese continua.