Milan Lazio 1-0: Leao firma il primato, Allegri ringrazia il portoghese e Maignan. E quell'episodio nel finale...

Milan Lazio, i rossoneri vincono ancora di corto muso e volano in vetta grazie alla rete del portoghese ma il finale è col brivido per il VAR

Dopo il pesante successo nel derby contro l’Inter, il Milan batte 1-0 di corto muso anche la Lazio e si prende momentaneamente la vetta della classifica. I rossoneri sono infatti primi da soli almeno per qualche ora, restando in attesa di conoscere il risultato del big match Roma-Napoli di questa sera e valido per la tredicesima giornata di Serie A. La situazione di classifica vede ora i giallorossi a -1 dal Diavolo, mentre gli azzurri, campioni d’Italia in carica, in caso di vittoria aggancerebbero proprio la squadra milanese in testa. Lo “schema” tattico di Max Allegri per portare a casa i tre punti è stato speculare a quello visto nella stracittadina: Mike Maignan ha parato tutto, mentre a decidere l’incontro è stato Rafael Leao, autore del gol vittoria su assist di Tomori. C’è stata però la solita sofferenza nel finale, ma per il Diavolo si tratta comunque del 12° risultato utile di fila in questo campionato.

Milan Lazio, brivido finale causa VAR

L’incontro ha vissuto un brivido finale piuttosto clamoroso proprio nei minuti di recupero. Il VAR richiama l’arbitro Collu per un possibile fallo di mano di Pavlovic in area di rigore, ma il direttore di gara, dopo aver rivisto l’episodio al monitor, concede una punizione per il Milan ravvisando un fallo precedente di Marusic sul difensore serbo. All’annuncio della non concessione del penalty, giocatori e tifosi milanisti hanno esultato come dopo un gol. Questa squadra appare sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore e il passo tenuto finora è decisamente da scudetto, anche se la strada per il tricolore è però ancora lunga.

Nel post-partita le visioni sugli obiettivi stagionali appaiono leggermente diverse tra campo e panchina: «Sognare non costa niente». Queste le parole del numero 10 portoghese, mentre il tecnico livornese continua a mantenere un profilo basso e ribadisce che l’obiettivo del Diavolo continua ad essere un posto in Champions League. Il mercato invernale dovrà dare una mano per puntellare la rosa, ma prima di gennaio il Milan deve assolutamente alzare il livello contro le cosiddette piccole. Dopo la trasferta a Torino dell’8 dicembre, il calendario prevede infatti sfide sulla carta abbordabili contro Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina.