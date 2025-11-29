Milan Lazio, Impallomeni non ha dubbi. Le parole dell’ex calciatore in vista della sfida di San Siro

Milan Lazio, Impallomeni parla così in vista della sfida di San Siro. Un match complicato per i rossoneri: ecco perché

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per commentare le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio. Impallomeni ha espresso pieno accordo con il tecnico rossonero, confermando che “sarà una partita difficile” per il Milan.

Questa previsione si basa sul miglioramento evidente mostrato dalla formazione biancoceleste nelle ultime uscite. La Lazio, secondo l’analisi di Impallomeni, è diventata una squadra “più quadrata” rispetto all’inizio del campionato e, soprattutto, è estremamente solida in fase difensiva, subendo “poco” in campo.

Impallomeni, La Solidità della Lazio Renderà Complicato il Lavoro del Milan

La ritrovata solidità difensiva della Lazio è l’elemento che, per Impallomeni, renderà il compito del Milan particolarmente arduo. Affrontare una squadra che concede pochi spazi e che è ben organizzata in fase di non possesso richiede un approccio offensivo attento e molta pazienza da parte dei rossoneri.

L’ex calciatore ha quindi sottolineato come le parole di Allegri non siano frutto di una cautela eccessiva, ma riflettano un’analisi realistica del momento di forma dell’avversario. Il Milan dovrà impiegare tutte le sue energie e la sua creatività per scardinare il muro eretto dalla Lazio, rendendo l’incontro una prova di maturità e resistenza per la squadra di casa.