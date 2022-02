Milan Lazio, il gol in Coppa Italia manca da 10 anni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dato incredibile, quello che interseca la storia degli scontri tra Milan e Lazio in Coppa Italia. Come riporta il club rossonero:

«Negli ultimi quattro incroci tra Milan e Lazio in Coppa Italia è stato segnato un solo gol, proprio nella gara più recente, realizzato da Correa a San Siro nell’aprile 2019. L’ultima rete rossonera contro la Lazio in Coppa Italia risale ai Quarti di finale giocati nel gennaio 2012 a San Siro, firmata da Zlatan Ibrahimović; in quella gara arrivò anche l’ultimo gol milanista di Clarence Seedorf.»