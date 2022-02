ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Gabbia non è a disposizione di Mister Pioli, per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio

Per il centrale di difesa un turno di stop per un problema al piede, che sarà da valutare nei prossimi giorni per stabilire il percorso di recupero e rientro.