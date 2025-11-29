Milan Lazio, parla il dirigente Fabiani: «Abbiamo discusso con Sarri. Mercato? Non vogliamo cedere i pezzi pregiati»

Milan Lazio, Fabiani, dirigente biancoceleste, parla così a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match

A pochi minuti dal calcio d’inizio del big match Milan-Lazio, il Direttore Sportivo Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla strategia del club biancoceleste. Fabiani ha confermato che la sosta per le Nazionali è stata un momento cruciale per incontri interni di pianificazione. Ha annunciato l’apertura di un programma specifico per la crescita della squadra, concentrandosi sull’inserimento di nuovi elementi nei ruoli identificati come prioritari.

Riguardo la delicata questione delle cessioni, Fabiani ha espresso una posizione chiara e netta. Pur riconoscendo che “nel calcio il denaro conta”, la volontà esplicita della società è quella di non cedere i pezzi pregiati. Ha sottolineato che se l’obiettivo è la ricostruzione e la crescita del progetto sportivo, non si può prescindere dal mantenere i giocatori considerati centrali per la Lazio attuale e futura.

Milan Lazio: L’Impianto Sportivo e La Speranza per lo Stadio Flaminio

Un altro tema toccato dal dirigente biancoceleste è stato quello cruciale degli impianti sportivi. Fabiani ha espresso l’auspicio che, a livello nazionale, si adotti un approccio “più europeo” che consenta ai club di dotarsi di strutture adeguate, riconoscendo che una squadra, sia essa la Lazio o un’altra, “non può prescindere da un impianto proprio”. Riguardo lo specifico progetto dello Stadio Flaminio, Fabiani si è mostrato ottimista. Ha riferito di essere a conoscenza del fatto che “si sta lavorando, si sta andando avanti” sul dossier e che c’è una concreta speranza che “questo sogno si possa realizzare davvero” per la gioia dei tifosi.