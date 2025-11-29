Connect with us

Milan Lazio, Dia a Sky: «Il gol? Importante, ma lo è ancora di più che la squadra vinca»

Tomori a Sky: «Sarà una partita difficile. Allegri? Ci ha migliorato sotto questo punto di vista»

Tare a Sky: «Partita emozionante per me. Sul futuro di Maignan vi dico questo. Modric? Deciderà a fine anno»

Sabatini in difesa di Allegri. Il giornalista parla così delle critiche all'allenatore rossonero: le sue parole

Gasperini come Allegri sul mercato di gennaio. Il tecnico della Roma parla così della sessione invernale e la pensa... come l'allenatore rossonero

Milan Lazio, Boulaye Dia ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match di San Siro. Le sue parole

Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Milan, valida per la tredicesima giornata di Serie A, l’attaccante della Lazio, Boulaye Dia, ha condiviso le sue aspettative ai microfoni di Sky Sport. L’ex giocatore del Villarreal ha riconosciuto l’alto livello dell’avversario e la necessità di una prestazione impeccabile per centrare la vittoria. “Sarà una bella partita contro il Milan, che è una squadra forte,” ha affermato Dia, aggiungendo che la Lazio “deve fare la gara giusta per vincere”.

Le sue parole riflettono la consapevolezza dell’importanza del match contro una diretta concorrente e la concentrazione richiesta per affrontare i rossoneri fuori casa.

Milan Lazio: La Ricerca del Gol e L’Importanza della Vittoria Collettiva

Dia ha anche commentato il suo momento personale, caratterizzato da una leggera astinenza dal gol. Nonostante la rete gli stia “mancando”, l’attaccante ha voluto rassicurare sul suo stato d’animo, affermando che la situazione non lo preoccupa: “non mi fa stare male, lavoro tutta la settimana per segnare.” L’obiettivo primario per Dia resta il successo della squadra, anteponendo il risultato collettivo alle sue statistiche personali. “Spero che la squadra vinca, l’importante è quello. Se faccio gol è ancora meglio,” ha concluso, ribadendo la sua dedizione e la sua speranza di contribuire al successo della Lazio anche se il gol dovesse arrivare da un suo compagno.

