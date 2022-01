Milan Lazio, Coppa Italia: le informazioni sui biglietti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha condiviso le informazioni sui biglietti per il match di Coppa Italia Milan Lazio.

Dopo la vittoria sul Genoa per 3-1 agli Ottavi, il Milan è pronto a tornare in campo a San Siro in Coppa Italia, mercoledì 9 febbraio alle 21.00, contro la Lazio nella sfida valevole per i Quarti di finale. Sarà il ventunesimo confronto tra le due squadre in questa competizione con nove successi milanisti, otto laziali e tre pareggi. Inoltre, Milan e Lazio si sono già affrontati quattro volte ai Quarti con tre vittorie rossonere e una biancoceleste.

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su singletickets.acmilan.com e presso i punti vendita Vivaticket. Queste le tre finestre di vendita separate:

La prima, dedicata agli abbonati della stagione 2019/20 , aprirà martedì 25 gennaio alle 12.00 e terminerà mercoledì 26 gennaio alle 23.59.

, aprirà martedì 25 gennaio alle 12.00 e terminerà mercoledì 26 gennaio alle 23.59. La seconda, per i possessori della Carta Cuore Rossonero , dalle 10.00 alle 23.59 di giovedì 27 gennaio.

, dalle 10.00 alle 23.59 di giovedì 27 gennaio. Infine, la vendita libera dalle 10.00 di venerdì 28 gennaio.

In vendita libera, il costo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 5€ per i tifosi Under 16 (solo se accompagnati da un adulto) e, inoltre, gli Under 30 e le donne potranno usufruire della tariffa speciale di 9€ in alcuni settori.