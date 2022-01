Milan, Lazetic: i dettagli del primo allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella giornata di ieri, Marko Lazetic ha svolto il primo allenamento in gruppo da giocatore del Milan. La Gazzetta dello Sport racconta nel dettaglio la sua giornata a Milanello:

«Primo giorno di lavoro per Marko Lazetic, nuovo attaccante rossonero,

ieri a Milanello. Il 18enne serbo, arrivato dalla Stella Rossa per 3 milioni di euro più bonus,

ha iniziato con una serie di test fisici, per poi spostarsi sul campo esterno, dove ha svolto una sessione personalizzata.».