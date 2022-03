Milan, Lazetic è ancora acerbo: per lui sarà prestito la prossima stagione

Non è ancora arrivato il momento di Marko Lazetic nel Milan. L’attaccante serbo è ancora troppo indietro rispetto ai suoi compagni

Marko Lazetic ha destato molta curiosità al suo arrivo al Milan, ma per ora tifosi e addetti ai lavori dovranno attendere. L’attaccante classe ’04 ha dimostrato di essere ancora troppo acerbo per essere parte della rosa di Pioli. Per lui fin qui qualche problema fisico ed un po’ di minuti con la Primavera di Giunti.

Come riportato da Tuttosport, per l’anno prossimo si valuta l’opzione prestito in una squadra di medio-bassa Serie A per fargli accumulare esperienza.