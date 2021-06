Milan, la strategia di mercato sarà come l’anno scorso

In un periodo in cui di soldi ne girano pochi nel mondo del calcio (e anche in Casa Milan), i rossoneri adotteranno la strategia dell’anno scorso

In un periodo in cui di soldi ne girano pochi nel mondo del calcio (e anche in Casa Milan), i rossoneri adotteranno la strategia dell’anno scorso. Elliott non vuole mettere mano al portafogli e cercherà di ripetere alcuni tipi di operazione già collaudati.

Il primo esempio è stato Maignan, portiere arrivato dal Lille che ha un debito proprio con il fondo. Per le corsie esterne potrebbero arrivare Junior Firpo e lo stesso Dalot ancora in prestito con diritto di riscatto. Mentre per Brahim Diaz s ista discutendo con il Real Madrid per un prestito biennale con prestito a 20 milioni di euro.