Milan, la speranza di Pioli nell’attesa del rientro dei nazionali

Milan, domani rientrano i tanti nazionali in giro per l’Europa ma non solo: tamponi e risultati entro venerdì per l’idoneità a proseguire.

LA SPERANZA DI PIOLI- Come riporta Gazzetta a pag 11, il tecnico rossonero attende pensieroso il rientro dei suoi giocatori in vista Derby. Soltanto dopo i tamponi si saprà se qualcuno sarà costretto a saltare la stracittadina e non solo. E ancora la rosea: “Tamponi, il club vuole aumentare la frequenza dei test”.