In questa stagione il Milan ha perso solo tre volte. La prima in Europa League a San Siro contro il Lille per tre a zero. Poi a gennaio è arrivata anche la prima sconfitta in Serie A ad opera della Juventus di Andrea Pirlo: anche in quel caso da registrare tre gol al passivo. Infine questa sera, con l’ultimo tre a zero provocato dall’Atalanta di Gasperini.